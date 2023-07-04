500 büyük şirket listesindeydi: Türkiye'nin petrol kralı konkordato istedi

Son dönemlerde konkordato talebinde bulunan en büyük şirketlerden biri 100 milyon sermayeli CYE Petrol Tic. AŞ ile 26 milyon lira sermayeli Alasonya Denizcilik şirketi oldu. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrası her iki şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi.

Halk TV'de yer alan habere göre şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordatı komiseri görevlendirilmesi yapıldı. İki şirkete yönelik karardan sonra, sahipleri Ali Deniz Eraydın ile Cahit Yalçın Eraydın için de konkordato talebinde bulunuldu. Eraydınlar için konkordato talebi ise Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

ŞİRKETİN SAHİPLERI DE ‘KORUMA’ ALTINDA

Mahkemenin 19 Haziran tarihli ara kararı ile Eraydınlar da ‘konkordato’ kapsamına aldındı. Böylece, hem şirketler hem de sahipleri olası hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

EN BÜYÜK 17’İNCİ PETROL ŞİRKETİ

Temeli 1988 yılında Cahit Yalçın Eraydın tarafından atılan CYE Petrol zaman içinde güçlü bir büyüme ivmesi elde etti. Şirket, Fortune 500 listesine göre, 2020’de Türkiye’nin en büyük 260’ıncı şirketiydi. ‘Petrol şirketleri’ kategorisine göre ise CYE Petrol Türkiye’nin en büyük 17’inci petrol şirketiydi.

IRAK-İRAN SAVAŞI İLE İŞE BAŞLADI

İran ile Irak arasında 1980-88 arası dönemde yaşanan savaş, sonrası ortaya çıkan akaryakıt sevkiyatı, CYE Petrol’ün de ilk iş deneyimi olarak kayıtlara girdi. Türkiye boğazlarında geçen gemilere de yakıt ikmali yapan şirket İstanbul, İzmit ve Karadeniz’deki bir çok limanda faaliyet gösteriyor.

CYE Petrol’ün sahiplerinden Ali Deniz Eraydın, aynı zamanda Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği başkanı olarak görev yapıyor.