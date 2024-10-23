5 Bin Lira Cezayı Duyan Fikir Değiştirdi: ‘Hiç Düşünmezdim, Öğrenmem İyi Oldu…’
Alışverişten sonra fiş almayı da vermeyi de unutanlar dikkat! Alışverişte yeni dönem için alınan karar Resmi Gazete’den yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bunu yapmayanların cebinden 5 bin TL caza çıkacak. Fiş almayana da vermeyene de gelecek o ceza için vatandaşlar, “Fiş almayı hiç düşünmezdim, ama bu cezadan sonra kesinlikle alırım” dediler.
Alışveriş yaptıktan ya da dışarıda yemek yedikten sonra vatandaşların artık daha dikkatli olmaları gerekiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan o karar 5 bin TL ceza ödemenize neden olabilir. Çünkü artık sadece fiş vermeyen değil fiş almayan da cezayla karşı karşıya kalacak.
5 İŞ GÜNÜ DETAYI
Mynet’in Habertürk’ten aktardığı haberinde, fiş almayan ya da vermeyenlere yönelik önemli bir değişiklik yapıldı. Artık her tespit edilen ihlal için artırımlı vergi cezası uygulanacak. Tüketici, kendisine fiş verilmediğini 5 iş günü içerisinde bildirdiği takdirde, bu cezadan muaf tutulacak.
“HİÇ DÜŞÜNMEZDİM, DİKKAT EDECEĞİM”
Konuyla ilgili mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Genellikle fiş almıyorum ama bu cezanın olduğunu öğrenmem iyi oldu. Bundan sonra her alışverişte fiş alacağım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Başka bir kişi ise kredi kartıyla yaptığı harcamaları takip etmek için fiş aldığını belirterek, "Her zaman alıyorum, bundan sonra da almaya devam ederim" dedi.
Bir diğer vatandaş da, “Fiş almayı hiç düşünmezdim, ama bu cezadan sonra kesinlikle alırım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Habertürk, Mynet