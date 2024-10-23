5 Bin Lira Cezayı Duyan Fikir Değiştirdi: ‘Hiç Düşünmezdim, Öğrenmem İyi Oldu…’

Alışveriş yaptıktan ya da dışarıda yemek yedikten sonra vatandaşların artık daha dikkatli olmaları gerekiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan o karar 5 bin TL ceza ödemenize neden olabilir. Çünkü artık sadece fiş vermeyen değil fiş almayan da cezayla karşı karşıya kalacak.

5 İŞ GÜNÜ DETAYI

Mynet’in Habertürk’ten aktardığı haberinde, fiş almayan ya da vermeyenlere yönelik önemli bir değişiklik yapıldı. Artık her tespit edilen ihlal için artırımlı vergi cezası uygulanacak. Tüketici, kendisine fiş verilmediğini 5 iş günü içerisinde bildirdiği takdirde, bu cezadan muaf tutulacak.

“HİÇ DÜŞÜNMEZDİM, DİKKAT EDECEĞİM”

Konuyla ilgili mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Genellikle fiş almıyorum ama bu cezanın olduğunu öğrenmem iyi oldu. Bundan sonra her alışverişte fiş alacağım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Başka bir kişi ise kredi kartıyla yaptığı harcamaları takip etmek için fiş aldığını belirterek, "Her zaman alıyorum, bundan sonra da almaya devam ederim" dedi.

Bir diğer vatandaş da, “Fiş almayı hiç düşünmezdim, ama bu cezadan sonra kesinlikle alırım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habertürk, Mynet