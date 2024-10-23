Akaryakıtta Çifte İndirim Yerini Çifte Zamma Bırakıyor! Tarih Belli Oldu, Tam 1 Lira (23 Ekim Güncel Benzin-Mazot Fiyatları)

Son dakika haberi… Başta benzin ve motorin (mazot) olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol fiyatı hafta başından bu yana yüzde 4’lük yükseliş yaşadı. Bu yükseliş daha dün indirim gelen akaryakıt fiyatlarında zam olarak tabelaya yansımaya hazırlanıyor. İşte Güncel İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ve haberin detayları…

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Dün benzin litresi 1,87 TL, mazot litre fiyatı ise 1,65 TL indirim görmüştü. Benzin ve motorin fiyatlarına 25 Ekim 2024 Cuma gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 TL zam geleceği öğrenildi.

AKARYAKIT FİYATLARI (23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,81 TL

Motorin litre fiyatı: 41,89 TL

LPG litre fiyatı: 25,35 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,68 TL

Motorin litre fiyatı: 41,82 TL

LPG litre fiyatı: 24,85 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43,21 TL

Motorin litre fiyatı: 42,40 TL

LPG litre fiyatı: 25,29 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,65 TL

Motorin litre fiyatı: 42,91 TL

LPG litre fiyatı: 24,91 TL

