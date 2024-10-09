30 Milyon Adet Dışarıda Kol Geziyor! Arabanın Sileceklerine Bıraktılar! O İlan Her Şeyi Ortaya Çıkardı, Yapanı Duyunca Çok Şaşıracaksınız

İstanbul'da araçların cam sileceklerine bırakılan bir el ilanı, silah ruhsatı almanın aracı yöntemlerle nasıl kolaylaştırıldığını gözler önüne serdi. İlanda, 21 yaşını dolduran herkesin iş yeri veya ikametgâh için silah bulundurma ruhsatı alabileceği ve ruhsat yenileme işlemlerinin gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

İLANIN SAHİBİ EMEKLİ EMNİYET MENSUBU ÇIKTI

Milliyet’in haberine göre ilanın sahibinin Emekli Emniyet Amiri O.C. olduğu tespit edildi. Telefonla ulaşılan şahıs, ruhsat alma sürecini şöyle anlattı:

"21 yaşını doldurmuş olacaksın, sabıkan olmayacak ve devlete borcun bulunmayacak. Kimlik fotokopini göndereceksin. Hastaneden randevu ayarlıyorum ve ardından 7 doktorun yer aldığı heyet raporunu temin ediyoruz. Silah satmıyorum ama satın alma belgesi çıkarıyorum ve bu belgeyle MKE’den silah alıyorsun."

MÜŞTERİLERİ DE OLDUKÇA FAZLA

O.C., yüzlerce müşterisi olduğunu ve ruhsat işlemleriyle ilgili detayları şu şekilde aktardı:

"Silah ruhsatı için 17 bin TL’lik vergi var ve bu beş yılda bir ödeniyor. Ayrıca, işlemler için 8 bin TL alıyorum. Bu ücretin içinde doktor masrafları, gerekli kontroller ve benim hizmet bedelim yer alıyor."

YASAL OLMAYAN SİLAHA RUHSAT ÇIKARMIYORMUŞ!

Ayrıca, yasal olmayan silahlar için ruhsat çıkarmadığını belirten O.C., "MKE’den yasal yollarla alınacak silahların işlemlerini yapıyorum. Devletin on yılda bir af çıkardığı durumlar oluyor. Bu durumda silahı polise götürüp, aileden kalmış olduğunu beyan edersin ve eğer balistik temiz çıkarsa silahı ruhsata bağlarlar" dedi.



Öte yandan bireysel silahlanmanın arttığı Türkiye’de yaklaşık 30 milyon ruhsatsız, 2.5 milyon ruhsatlı silah olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Milliyet