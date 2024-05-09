200 TL pula döndü: Alım gücü 2.74 liraya düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre; Ocak 2009-Nisan 2024 tarihleri arasında tüketici enflasyonu yüzde 1.271 oldu. Yani 2009’daki 200 TL, satın alma gücü bakımından artık 2.743 TL’ye karşılık geliyor.

Tedavüle girdiği 1 Ocak 2009’da 130.5 dolara karşılık gelen 200 TL ile döviz bürolarına gidildiğinde artık yalnızca 6.1 dolar alınabiliyor. 200 TL’nin alım gücü aynı dönemde 93.1 Euro’dan 5.7 Euro’ya düştü

Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre; 2009’un Ocak ayında 45 litrelik bir arabanın deposu 126 lira 45 kuruşa doluyordu, 73 lira 55 kuruş ise vatandaşın cebinde kalıyordu. Ancak 15 yılda benzinin litresinin 2.81 TL’den 42.64 TL’ye ulaşması ile en büyük banknot artık 4.6 litre benzin almaya yetiyor.

2009’da en büyük banknot ile kilogram fiyatı 16 TL olan dana etinden 12.5 kilogram alınabiliyordu. Ancak et fiyatlarının 600 TL’ye dayanmasıyla artık yarım kilogram et bile alınamıyor. Kuzu etinin fiyatı ise 15 yılda 13.9 liradan 702 liraya ulaştı.

Zeytinyağının litre fiyatı ise aynı dönemde 11.1 liradan 394 TL’ye yükseldi. Beyaz peynirin kilogram fiyatı 2009’da 10.8 TL iken bugün 567 TL’ye çıktı. Adedi 24 kuruş olan yumurta bugün 5.49 TL’ye, litresi 1.8 TL olan sütün litre fiyatı da 40 liraya ulaştı. Domatesin kilogram fiyatı 1.6 TL’den 39 TL’ye, patatesin ise 75 kuruştan 35 TL’ye yükseldi. Zeytinin kilogram fiyatı da 8.9 TL iken 15 yılın sonunda 312 TL’ye, herkesin sofrasında olan 200 gram ekmeğin fiyatı da 40 kuruştan 10 TL'ye yükseldi. Çayın kilogram fiyatı da 11 TL’den 147 TL’ye ulaştı.

TL'NİN ALIM GÜCÜ ERİDİ

Türkiye’nin dünyanın en yüksek dördüncü enflasyonuna sahip olması, TL’nin alım gücünü eritti. 55 Euro ile Almanlar temel gıda maddelerinden kilolarca alabilirken, 55 lira ile Türkler, gram ya da adetle alışveriş yapmak zorunda kalıyor.