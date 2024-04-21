18 bin lira almak isteyen ING'ye koşsun: Emekliye müjdeli haber ING'den geldi. ING Bank emekli promosyon rakamı ne kadar oldu?

Emekli promosyon rakamlarına olan ilgi her geçen gün artış gösterirken, emeklileri sevindirecek bir haber daha ING Bank'tan geldi. ING Bank Nisan bitmeden emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu...

Geçtiğimiz günlerde özel bankalar da kamu bankaları gibi emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurmuştu. Gelen bu haber pek çok emeklinin umut ışığını yakmasını sağlarken, emekli promosyon rakamlarına olan ilgi giderek çoğalmaya başlamıştı.

ING Bank'tan ise emekliyi sevindirecek müjdeli haber geldi. İşte ING Bank'ın güncel emekli promosyon rakamları...

ING BANK EMEKLİ PROMOSYON RAKAMI NE KADAR?

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Siz de maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkları kaçırmayın.

Eğer hâlâ emekli maaşınızı ING’ye taşımadıysanız e-Devlet Kapısı üzerinden veya Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek veya ING Telefon Bankacılığı'nı arayarak veya şubelerimize gelerek kolayca maaşınızı taşıyabilir, size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI

Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz!

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.

Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasındaysa 12.500 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

Kampanya 3 Nisan 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

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