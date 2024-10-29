16 Kalemde Ödemeye Asgari Ücret Zammı Ayarı! 7’den 70’e Herkesin Cebine Giren Para Değişiyor

Asgari ücret 2025 zammı Aralık ayında belli olacak. Yeni asgari ücret zammı için geri sayım sürerken milyonların geliri de aynı oranda artacak. Birçok kalemde ödemeler yeniden belirlenecek. Zamla birlikte tazminatlar, işsizlik maaşı, doğum ödenekleri ve sosyal yardımlar gibi birçok ödeme kalemi de artış gösterecek.

16 Kalemde Ödemeye Asgari Ücret Zammı Ayarı! 7’den 70’e Herkesin Cebine Giren Para Değişiyor

Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonlarca çalışan için 2025 boyunca geçerli olacak asgari ücret zammı oranını belirleyecek. İşçi kesimi TÜRK-İŞ ile işveren kesimi ise TİSK ile temsil edilecek. Hükümet de masada hakem görevini üstlenecek.

16 Kalemde Ödemeye Asgari Ücret Zammı Ayarı! 7’den 70’e Herkesin Cebine Giren Para Değişiyor - Resim : 1

ASGARİ ÜCRETE ZAM SENARYOLARI

Bu yıl da ‘enflasyon oranı’ 2025 asgari ücret belirleme konusunda en önemli kriter olacak. Orta Vadeli Program’da (OVP) yüzde 41,5 olarak tahmin edilen yıl sonu enflasyon beklentisinin ise asgari ücrete zamda ayna olması bekleniyor. Bazı kurum ve kuruluşların yüzde 25 zam beklentilerine rağmen maaşlara yüzde 41,5 zam gelmesi ile net asgari ücret 24.058 lirayı görecek. 2025 brüt asgari ücret rakamı da 28.303 TL’ye ulaşacak. Beklentiler arasında bu rakamın yüzde 45’e çıkması halinde 24.653 TL’ye yükselebileceği ifade ediliyor.

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TÜM ÖDEMELER DEĞİŞECEK

Asgari ücret 2025 zammı ile sadece maaşlar değil milyonların geliri de yeniden şekillenecek. Birçok kalemde ödemeler yapılacak zam oranı kadar artacak. Bu kapsamda tazminatlardan işsizlik maaşına, sosyal yardımlardan BES katkısına kadar pek çok ödemeyi etkileyecek. Çalışanların eline geçen net maaş artarken, işten ayrılanlar için tazminatlar, doğum yapan annelerin iş göremezlik ödenekleri ve rapor paraları da yükselecek. Ayrıca sosyal yardımların gelir sınırı ve prim ödemeleri de yeni asgari ücretle güncellenecek.

16 Kalemde Ödemeye Asgari Ücret Zammı Ayarı! 7’den 70’e Herkesin Cebine Giren Para Değişiyor - Resim : 3

16 Kalemde Ödemeye Asgari Ücret Zammı Ayarı! 7’den 70’e Herkesin Cebine Giren Para Değişiyor - Resim : 4

Kaynak: Takvim

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