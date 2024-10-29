Kredi Kartı Kullananların Kaçarı Yok! Kart Komisyonları Yüzde 2’lere Gerilemişti: 7 Bin TL Altında Alışveriş Yapanlar İçin Yüzde 20’ye Çıktı

Geçtiğimiz haftalarda kayıt dışı ekonomi ile mücadelede dikkat çeken bir adım atılmıştı. Kredi kartı kullanımının sınırlandırılması için adımlar peş peşe atılırken ekonomi yönetimi kafa karıştıran bir karar alarak alışverişlerde ‘7 bin lira üzerindeki alışverişlerde kart veya banka kullanma zorunluluğu’ getirmişti. Ancak bu durum bazı esnaf kesiminin tepkisini çekti. Düzenlemeden memnun olmayan işletmeler 7 bin liranın altındaki ödemelerde kredi kartı komisyon oranlarını yüzde 20’ye çıkardı. Tüm bunların yanında kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına rağmen 7 bin TL üzeri alışverişte nakit ısrarı süren esnaf da var.

ŞİKÂYET YAĞDI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberde, sosyal medya platformlarında ve CİMER’e yapılan başvurularda tüketiciler, son aylarda kredi kartı komisyon oranlarının yükselmesi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Ayrıca bazı işletmelerin POS cihazı bozuk bahanesiyle nakit ödeme almaya çalıştığı da gelen şikayetler arasında.

TÜKETİCİ DERNEKLERİNDEN UYARI

Tüketici dernekleri kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ek komisyon talep etmenin yasadışı olduğunu vurguluyor. Dernekler bazı işletmelerin bu uygulamaları yasal gibi göstermeye çalıştığını belirterek, tüketicilere şikâyet etmeleri konusunda uyarıda bulunarak, “Bu tür uygulamalara boyun eğen tüketiciler, işletmelerin bu durumu meşru zemin olarak kabul etmesine yol açıyor. Kredi kartıyla alışverişlerde komisyon talep eden işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır” dediler.

“BANKA KOMİSYONLARI YÜZDE 2’LERE KADAR GERİLEDİ”

Bazı işletmelerin, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini ifade eden Bakan Mehmet Şimşek, talep edilen farkın banka komisyon oranları ve geç ödeme sebebiyle olduğunu ifade etmişti. Şimşek, “Son dönemde bankaların komisyon oranları yüzde 2’lere kadar düştü” demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi