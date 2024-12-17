1 Ocak’ta Yeni Dönem! 719 Liraya Yükselecekti, Tarih Oluyor: Bunu Yapmadan Sakın Havalimanına Gitmeyin

Yurt dışı çıkış harç ücreti 1 Ocak itibarıyla yüzde 43,93 oranında zamlanacaktı. 12 Ağustos'tan geçerli olacak şekilde 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilen 2025 harç ücreti 719,65 lira olacak. Ancak yurt dışına çıkacaklar için aynı tarihte bir düzenleme daha devreye girecek.

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi işlemi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sona erecek. Ancak 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 TL üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak.

Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen 'harç pulu' tarih olacak.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇ PULU NEREDEN ALINIR?

Yurt dışına çıkış harcı; dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi dairesi ve havalimanındaki veznelerden alınabilecek.

Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi