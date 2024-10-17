1 Ekim 2008’den Sonra Memur Olanlara Uyarı! SGK Uzmanı ‘İki Kere Düşünün’ Diyerek Madde Madde Açıkladı: 3’te 1’i Kadar Emekli Maaşı…

Milyonlarca çalışan, yıllarca prim ödeyerek emekli olmayı beklerken, emeklilik sonrası ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) sigortalıları, e-Devlet sistemi üzerinden "4A Emekli Aylığı Hesaplama" ve "4B Emekli Aylığı Hesaplama" bölümlerinden son yatırılan primler doğrultusunda tahmini emekli maaşlarını öğrenebiliyor. Ancak emeklilik başvurusunun belirli tarihlere kadar yapılmaması durumunda, maaşlarda ciddi kesintiler yaşanabilir.

EMEKLİLİK İÇİN KRİTİK TARİHLER

SSK ve Bağ-Kur kapsamında 31 Aralık 2024 tarihine kadar, kamuda çalışanlar ve 4C’liler ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik başvurusu yaparlarsa sistemde gördükleri maaşları alabilecekler. Bu tarihlerden sonra yapılacak başvurularda, emekli maaşlarında yüzde 30 ile yüzde 33 arasında bir azalma bekleniyor. Özellikle 2025 yılına sarkan başvurularda, 2024 enflasyon oranına bağlı olarak emekli maaşlarında ciddi kayıplar yaşanacağı öngörülüyor.

ORAN ORAN MAAŞ KAYBINI HESAPLADI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi’ndeki yazısında, 2024 yılı enflasyonunun 41,5 seviyelerinde olursa emekli maaşlarında yüzde 33, yüzde 45 olursa yüzde 30 oranında kayıplar yaşanacağını dile getirdi.

Hükümet yetkilileri emekli sayısının fazla olduğuna dikkat çekerken, emeklilik şartlarını yerine getiren ancak henüz başvuruda bulunmayanlar için de emekli olma teşviki sağlanacak. Ancak mevcut emekli maaşı hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmadığı sürece, milyonlarca çalışanın gelecekte alacağı emekli maaşları üzerinde bu kayıplar devam edecek.

1 EKİM 2008'DEN SONRA MEMUR OLANLARA UYARI

1 Ekim 2008’den sonra memur olanlar için emeklilik planları daha karmaşık. Erdursun yazısında konuya ilişkin, “Hangi statüden emekli olacaksınız. Eksik günlerinizi nasıl tamamlarsınız, borçlanma tu­tarlarını kaç TL’den yapmalısınız. Emeklilik planlarınızı doğru yapın, mağdur olmayın! 1.10.2008’den sonra memur olanlar emekli olmak için iki kere düşünün!” derken şu noktalara dikkat çekti:

1.10.2008’den sonra memurlar:

"Çalışırken memur gibi maaş alır.

Emekli aylıkları SSK’lı gibi hesaplanır.

SSK’lı gibi aylığı hesaplanır ancak özel sek­tördeki gibi netten brütü hesaplanmaz.

Özel sektörde net 51.300TL alan kişinin brü­tü yaklaşık. 68.000TLdir, kamuda 51.300 TL ne­tin brütü 26.780 TL olarak değerlendirilir. Maa­şının büyük kısmı ek ödeme olarak verilir, maaş hesabında ek ödeme dikkate alınmaz.

Memur gibi ikramiyeleri hesaplanır, ek gös­terge, kademe ve derece dikkate alınır.

Çok düşük emekli aylığı alır.

İkramiyesini memur gibi alır.

Emekli zammı memura verilen zam oranın­da olur.

51.300TL maaşla çalışırken emekli oldu­ğunda 16-17 bin TL emekli aylığı alır. Özel sek­törde bu tutarlardan çalışan 30-35 bin TL emek­li aylığı alır.

Emekli olduğunda, çalışırken aldığı ücretin yaklaşık 1/3’ünü alır.

Ek gösterge-kademe-derece emekli aylığını hesabında işine yaramaz.

Ne zaman emekli olmayı hak ediyorsunuz, ne zaman emekli olmalısınız."

Kaynak: Dünya Gazetesi