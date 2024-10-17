Gözler Merkez Bankası'nda: Dolar Güne Nasıl Başladı?

Döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Dolar/TL 34,1860 seviyesinden ilerliyor, euro/TL 37,2006 seviyesinden güne başladı. Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında.

Gözler Merkez Bankası'nda: Dolar Güne Nasıl Başladı?

Bugün Merkez Bankası politika faiz kararını açıklayacak. Yapılan anketlere göre ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Küresel Merkez Bankalarının politika faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte TCMB'nin ne zaman indirimlere başlayacağı tartışılmaya başlanmıştı. Ancak beklentilerin üstünde gelen eylül ayı enflasyon rakamları beklentilerin ötelenmesine neden oldu. Kasım ayında beklenen indirimler Ocak 2025'e ötelendi.

Öte yandan bugün Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı bekleniyor. ECB'nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Kritik günde döviz kurlarındaki hareketlilik de sürüyor. Dolar/TL 34,1860 seviyesinden ilerliyor, euro/TL 37,2006 seviyesinden güne başladı.

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