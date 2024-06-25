YÖK'ten yeni düzenleme: Sınavsız ikinci üniversiteye yaş sınırı getirildi

Yükseköğretim kurumları bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları “ikinci üniversite” olarak kayıt yaptırabilecek.

YÖK'ten yeni düzenleme: Sınavsız ikinci üniversiteye yaş sınırı getirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin rektörlüklerine "sınavsız ikinci üniversite" konulu yazı gönderildi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı programlarına mahsus olmak üzere ikinci üniversite kapsamında yapılacak kayıt işlemlerine ilişkin alınan yeni karara yer verilen yazıda, şunlara yer verildi:

"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 5 Haziran 2024 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7-h maddesi uyarınca, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarımız bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunlarının ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmelerine, diğer açıköğretim programlarında ise mevcut uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir."

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE NEDİR?

Bir üniversiteden mezun olmuş ya da halihazırda üniversite öğrencisi olanların herhangi bir sınava girmeden belirli okulların belirli programlarına kayıtsız şartsız başvuru yapıp öğrenim görebileceği açıköğretim sistemidir.

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