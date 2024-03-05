YKS geç başvuruları başladı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvurular başladı. Başvurular, 7 Mart 23.59'da sona erecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, X hesabından yaptığı paylaşımda YKS geç başvuruların başladığını duyurdu.
Buna göre, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan başvurular perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.
BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKEN
Adaylar başvurularını aday işlemleri sistemi https://ais.osym.gov.tr , ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek.
Kaynak: Gerçek Gündem
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