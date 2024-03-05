YKS geç başvuruları başladı!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, X hesabından yaptığı paylaşımda YKS geç başvuruların başladığını duyurdu.

Buna göre, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan başvurular perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.

BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKEN

Adaylar başvurularını aday işlemleri sistemi https://ais.osym.gov.tr , ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem