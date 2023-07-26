KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi adresinden yayınlandı.

Son Güncelleme:
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 6-13 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

Kaynak: İHA

Etiketler
KPSS
Son Güncelleme:
Sudan'ı kum fırtınası vurdu: Kıyamet filmini andıran görüntü! Sudan'da kıyamet filmini andıran görüntü!
Çiçek bu teknikle coşuyor. Ölen çiçek canlanıyor! Ve bol bol çiçek açıyor. Dibine dökün... Çiçek bu teknikle coşuyor. Ölen çiçek canlanıyor! Ve bol bol çiçek açıyor. Dibine dökün...
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS sonuçları acı tabloyu gözler önüne serdi: Eğitim dibi gördü YKS sonuçları acı tabloyu gözler önüne serdi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum' İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum'
Tapu mirasçısı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni gelişme Tapu mirasçısı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni gelişme
Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu 'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu
Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın