KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 6-13 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

Kaynak: İHA