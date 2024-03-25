Son başvuru tarihi 15 Nisan olan Genç lojistikçilerin yarışması başlıyor

Mars Logistics ve Lojistik Derneği (LODER) iş birliği ile 21 yıldır düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’nın başvuruları açıldı.

Son başvuru tarihi 15 Nisan olan Genç lojistikçilerin yarışması başlıyor

Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Mars Logistics, LODER iş birliğiyle gerçekleştirdiği Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’nın 21.’sini bu sene düzenliyor.Türkiye’deki bütün üniversite öğrencilerine açık olan yarışmaya öğrenciler üç kişilik takımlar oluşturarak katılıyor. Sektörün gelişimini destekleyen ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle takip edilen yarışmaya her sene 1000’e yakın öğrenci başvuruyor.

Kategori A: Program Adında Lojistik Kelimesi Olan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri
Kategori B: Program Adında Lojistik Kelimesi Olmayan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri
Kategori C: Program Adında Lojistik Kelimesi Olan 2 Yıllık Meslek Yüksek Okul Öğrencileri
Kategori D: Yabancı Ülke Üniversite Öğrencileri

Kategorilerinden oluşan yarışma 2 etapta sonuçlanıyor.

Hem ödül hem kariyer fırsatı
Takımlarına uygun kategoride başvuru yapan ekipler, verilen vaka üzerine çözümler hazırlıyor. Çözümler LODER tarafından belirlenen jüri üyeleri tarafından değerlendirildikten sonra her kategori için ikişer takım finalist olarak belirleniyor. Finalistlerin belirlenmesinin ardından final etabı gerçekleşiyor ve kazanan öğrencilere ödülleri veriliyor. Vaka yarışmasının finaline kalan öğrencilere gerekli şartları sağlıyorsa Mars Logistics’te staj imkanı da sunuluyor. Üniversite öğrencileri yarışma ile hem ödül kazanma hem de Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında kariyerlerine yön verebilme fırsatı elde ediyor.
Yarışmanın katılım koşullarını öğrenmek ve başvuru yapmak için ekibini oluşturan öğrencilerin 15 Nisan 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar www.marslogistics.com internet sayfasını ziyaret etmesi ve başvuru formunu doldurması yeterli.

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