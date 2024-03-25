Boğaziçi akademisyeni Prof. Dr. Nükhet Sirman gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Nükhet Sirman, yürüttüğü saha araştırması kapsamında yaptığı bir görüşmeyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınıp Mersin'e götürüldü.

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Boğaziçi akademisyeni Prof. Dr. Nükhet Sirman gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü akademisyeni Prof. Dr. Nükhet Sirman, yaptığı bir araştırma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Evrensel'in haberine göre; Barış akademisyeni Nükhet Sirman'ın, yürüttüğü saha araştırması kapsamında yaptığı bir görüşmeyle ilgili gözaltına alınıp, gözaltı sürecinde de keyfi uygulamalara maruz bırakıldığı iddia edildi.

Disiplinlerarası Araştırma ve Danışmanlık (Dissensus Research) tarafından yapılan açıklamada, Sirman'ın 23 Mart günü İstanbul’da gözaltına alınıp Mersin’e götürüldüğü belirtildi.

Dissensus Research'ün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Nükhet Sirman 23 Mart Cumartesi günü, Mersin'de Dissensus araştırma bünyesinde yaptığı saha araştırma sırasında iletişim kurduğu bir kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da, haksız bir biçimde gözaltına alınıp Mersin'e götürülmüştür. İstanbul'da ifade verebilecekken sabah gözaltına alınıp gözaltı süresi uzatılarak gece Mersin'e sevk edilmiştir. Henüz avukatlar dosyayı göremediği için soruşturma hakkında kısıtlı bilgi sahibi olmakla birlikte, çalışma arkadaşımızın araştırma faaliyetleri içinde olduğu kolayca anlaşılabilecekken, soruşturmalara dahil edilip, bu tür tedbirlere başvurulmasını kabul etmiyoruz."

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Boğaziçi Üniversitesi Gözaltı Akademisyen Barış Akademisyenleri
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