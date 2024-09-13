Sınıflar Doldu Taştı, Dört Öğrenci Bir Sırada!

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yer alan TEV Zahide Zehra Garing Ortaokulu yönetimi, önlem almadan ikili eğitim sonlandırarak tam gün eğitime geçti.

Bu kararla birlikte sınıflarda kalabalıklar oluştu. Bazı sınıflarda 50 kişiyi bulan mevcut nedeniyle öğrenciler bir sırada 3-4 kişi oturmaya başladı. Öyle ki 25 bin TL ödenerek kayıt olunun özel uygulama sınıflarında bile durum aynı.

Okulun ilk günü plansızlıkla birlikte bazı sınıflarda öğrenci sayısının 70’e kadar çıktığını anlatan veliler, "Daha sonra bu sayı 44’e indirildi. Çocuklar ortalama 44 kişilik sınıflarda eğitim görüyor. Çocuklar bir sırada 3-4 kişi oturuyorlar. Kitap açmaya yer bile kalmıyor sırada. Böyle bir eğitim mümkün mü?” diye sordu.

Geçtiğimiz yıl kızını 10 bin TL ödeyerek İngilizce uygulama sınıfına yazdıran 6. sınıf velisi ise “İngilizce sınıfı 36 kişiydi. Şimdi mevcut daha da artmış. Ayakta ders çalışan öğrenciler var. Bodruma tıkmışlar beden dersinde. Kızım alerji oldu. Pul pul döküldü” dedi.

Kaynak: Birgün