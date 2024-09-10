DGS Sonuçları Açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı. DGS sınavı sonrasında sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden görüntülenebilecek.

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DGS Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 30 Haziran 2024 tarihinde yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçlarını açıkladı.

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı sonrasında sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden görüntülenebilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

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