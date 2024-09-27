Samsun'da "Hayatın İçinde Matematik" Projesi Hayat Bulacak

Canik Belediyesi’nde hayata geçirdikleri ‘TÜBİTAK 4004 Hayatın İçinde Matematik Projesi’ kapsamında öğrencilere, sınıf içerisinde ve sınıf dışı ortamlarda matematik öğrenme ve sayısal mantık yürütme konularında eğitim verdiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, proje ile öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkılarda bulunduklarını ifade etti.



TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında, TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan Hayatın İçinde Matematik Projesi’nde, Canik’teki ve Samsun’un farklı ilçelerinde eğitimlerini sürdüren 5. ve 6. sınıf öğrencilerine matematik ile ilgili birçok konu başlığında uygulamalı eğitimler veriliyor. Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye’deki, farklı yükseköğretim kurumlarında görevlerini sürdüren akademisyenler tarafından öğrencilere eğitim verildiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, ‘Doğa ve Matematik’, ‘Matematik Felsefesi’, ‘Oyunlarla Matematik Öğretimi’, ‘Mimari ve Sanattaki Matematik’, ‘Çevre, İklim ve Matematik’ ana temaları eşliğinde matematiğin yaşamın içerisinde yer aldığı birçok konu başlığında öğrenciler için uygulamalı eğitimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA