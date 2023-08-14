Proje okullarında kayıt ücreti krizi: "Yük velilerde"

Öğretmen ve yöneticilerinin “keyfi" ve "hukuksuz” atandığı gerekçesiyle eğitimcilerin tepkisini çeken proje okullar, şimdi de fahiş kayıt ücretiyle gündemde.

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Proje okullarında kayıt ücreti krizi: "Yük velilerde"

Sınavla proje okulu kazanan bir öğrencinin velisinden 12 bin TL istendiği belirtilirken, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, tüm devlet okullarından fahiş kayıt paraları istendiğini kaydederek “Yük velilerde” dedi.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın aktardığına göre, sınavla proje okulu kazanan bir öğrencinin velisinden 12 bin TL kayıt parası istendi. Veli, devlet okuluna kayıt yaptırırken asgari ücretten fazla para istenmesine isyan etti.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sadece proje okullarından değil diğer devlet okullarından da kayıt için fahiş ücretler istendiğinin altını çizerek “2002 öncesi eğitim yatırımları için bütçeden yüzde 17.1 pay ayrılırken 2023’te bu oran yüzde 9.1’e düştü. Bütçesinin yüzde 80’inden fazlası personel giderlerine ayrılan MEB’in, devlet okullarını kendi hallerine bırakmış hali devam ediyor” dedi.

Eğitimin bir ayrıcalık haline gelerek satın alınır bir hizmete dönüştüğünü vurgulayan Özbay, “AKP iktidarında özel okulların oranı yüzde 1’den yüzde 20’ye yükseldi. Devlet okullarında bile velilerden para istenir hale geldi” ifadelerini kullandı.

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