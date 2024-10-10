Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde Yeni Dönem Başladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, 31. Dönem POMEM öğrencilerinin eğitim öğretime başlamaları münasebetiyle düzenlenen programa katıldı.

Son Güncelleme:
Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde Yeni Dönem Başladı

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Yılmaz ve ekibi tarafından genç polis adaylarına hem teorik olarak hem de uygulamalı olarak en güzel şekilde eğitim verileceğini belirten ve kendilerine teşekkür eden Vali Aydoğdu, genç polis adaylarına başarılar dileyerek, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.
Program, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından yapılan duanın ardından, POMEM öğrencileri ve POMEM görevlileri tarafından alınan kurbanın kesilmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 6 Maddesi Daha Kabul Edildi Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 6 Maddesi Daha Kabul Edildi
Ortaokulu Öğrencileri Sebze Üretip Sonrada Yiyorlar Ortaokulu Öğrencileri Sebze Üretip Sonrada Yiyorlar
Yargı Dizisinin Yerine Gelecek Dizi Duyuruldu! Yıldız İsim Düğmeye Bastı Yargı Dizisinin Yerine Gelecek Dizi Duyuruldu! Yıldız İsim Düğmeye Bastı
NOW TV'de Beklenmedik Karar! Kızıl Goncalar'ı Yerinden Edebilir NOW TV'de Beklenmedik Karar! Kızıl Goncalar'ı Yerinden Edebilir