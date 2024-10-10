Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde Yeni Dönem Başladı

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Yılmaz ve ekibi tarafından genç polis adaylarına hem teorik olarak hem de uygulamalı olarak en güzel şekilde eğitim verileceğini belirten ve kendilerine teşekkür eden Vali Aydoğdu, genç polis adaylarına başarılar dileyerek, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Program, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından yapılan duanın ardından, POMEM öğrencileri ve POMEM görevlileri tarafından alınan kurbanın kesilmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA