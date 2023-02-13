Özel okullardan ‘misafir öğrenci’ kampanyası

Özel okullar, depremden etkilenen öğrenciler için kampanya başlattı. Bölgeden gelen öğrenciler ikinci dönemde yüzde 100 bursla misafir öğrenci olarak kabul edilecek.

Özel okullardan ‘misafir öğrenci’ kampanyası

Özel okullar, depremden etkilenen öğrenciler için sosyal sorumluluk projesi başlattı. Bölgeden gelen öğrenciler ikinci dönemde yüzde 100 bursla misafir öğrenci olarak kabul edilecek.

Diken'in aktardığına göre, misafirogrenci.org sitesinden ulaşılan kampanyada, pazar gecesi itibariyle 1302 okul, 11 bin 230 kontenjan var.

Proje için oluşturulan sitenin ana sayfasında haritadan yaşayacakları şehri seçecek depremzede aileler, özel okulların oluşturduğu kontenjanlardan, yemek ve kitap dahil hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek.

Platformun yalnızca aracı olduğu sosyal sorumluluk projesi, anaokulundan 12’ye kadar temel eğitimin ve liseyi kapsıyor. Velilerin başvuru için doğrudan okulla iletişime geçmesi gerekiyor.

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