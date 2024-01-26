Özel okul zamları isyan ettirdi: 'Veli ödemeyi yapmış olsa bile dava açabilir'

Özel okullarda ön kayıtların başlaması ile fiyat tartışması yeniden alevlendi. Erken kayıt döneminin başlaması ile 2024-2025 eğitim dönemi için özel okul fiyatlarına yüzde 60’a yakın zam yapılması ön görülüyor. Ancak bu zam oranının çok daha üstünde fiyat artışına giden okullar var.

Özel okullar, yönetmeliğe göre zam oranını nasıl belirliyor? Yönetmeliğin şart koştuğu zam oranının üzerinde fiyat artışı yapıldığında veliler haklarını nasıl arayabilir?

"İHLAL ETMİŞTİR"

Borçlar hukuku konusunda uzman avukat Doç. Dr. Yıldırım Keser, özel okulların, yönetmelikte belirlenen oranın üzerinde artış yapılamayacağını, bunun olası cezai işlemleri olduğunu belirtiyor.

Gazete Duvar'dan Didem Mercan'ın haberine göre; Keser, "Özel okul ücretleri belirlenirken, bizim burada üzerinde durduğumuz temel bir nokta var. Eğer okulun, anaokulu varsa anaokulu, anaokulu yok birinci sınıfı varsa birinci sınıfta sözleşme özgürlüğü kapsamında özel okullar diledikleri gibi ücreti belirleyebilirler. Ücret belirlendikten sonra artık özel öğretim kanunu, ücretin yönetmelikle düzenleneceğini belirtiyor. Yönetmelikte bir önceki yılın TÜFE + ÜFE/ 2+ 5 formülü uygulanır. Buradan çıkan sonuç şu an yaklaşık yüzde 50’den biraz fazla. Özel okullar, bu oranın üzerinde ücret artışı yapamaz. Yaparsa emredici düzenlemeyi ihlal etmiş olur’’ dedi.

‘VELİLER, OKUL ÜCRETLERİNİ ÖDEMİŞ OLSALAR BİLE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE GİDEBİLİR’

Keser, yönetmelikte belirtilen rakamın üzerinde artış yapılması durumunda parasal sınıra göre okul ücreti ödenmiş olsa bile velilerin tüketici hakem heyetlerinde ve tüketici mahkemelerinde dava açma haklarının mevcut olduğunu ifade etti.

Keser, "Velilerin kafasına takılan bir husus var. ‘Ben sözleşme yaptım, sözleşmede belli maddeleri kabul ettim, bu beni bağlar mı?’ diye soruyorlar. Bakınız, bir sözleşme düşünelim. Bu sözleşme tek taraflı olarak okul yönetimi tarafından hazırlanmıştır. O zaman velilerin aleyhine bir hüküm koyacaksanız, bu hükmün müzakere edilmesi gerekir. Müzakere edilmeden konulursa, haksız şerh niteliğindedir. Hiçbir bağlayıcılığı yoktur. O nedenle veliler imzaladıkları sözleşmeyi, bu yönüyle değerlendirmelidir" dedi.