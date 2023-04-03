ÖSYM'den YKS açıklaması
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversiteye geçiş sınavı YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.
ÖSYM, 2023 yılında yapılan YKS için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarıldığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2023 YKS'de (2023-YKS), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarılmıştır.
Özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adaylar, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir" denildi.