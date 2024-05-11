ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2024/1 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilgiler) sonuçlarının açıklandığı duyurdu.

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ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL 2024/1 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, 11 Mayıs'ta uygulanan 2022-e-YÖKDİL 2024/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adayların, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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