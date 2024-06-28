MEB verileri açıkladı: LGS'de 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilen ve 8. sınıflardan başvuran 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı LGS sınavı sonuçları bugün açıklandı. MEB, LGS sınavında 352 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını açıkladı.

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MEB verileri açıkladı: LGS'de 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 352 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği sınavda katılım oranının 95,61 olduğu belirtilen açıklamada, sınava katılan öğrencilerin 352’sinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Öğrencilerin yüzde 83,85’inin yerel, yüzde 16,15’inin merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okullarının kontenjanının ise 203 bin 638’dir” denildi.

LGS sonuçları açıklandıLGS sonuçları açıklandıGüncel

BAKAN TEKİN'DEN PAYLAŞIM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sonuçlarla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Sevgili Öğrenciler, merakla beklediğiniz LGS sınav sonuçları bugün açıklandı. Yıl boyunca özveriyle çalıştınız, zamanınızın büyük bir kısmını sınava ayırdınız. Bizler için değerli olduğunuzu asla unutmayın ve yaz tatilinin tadını çıkarın. Emeğinizin karşılığını en iyi şekilde almanı dileğiyle.’’

Kaynak: ANKA

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LGS MEB Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
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