MEB açıkladı: Açık liseye geçiş şartları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerine nakil ve geçiş ile ilgili alınan kararı duyurdu. Buna göre, açık liseye geçiş hakkı sadece örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilere verilecek.

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MEB açıkladı: Açık liseye geçiş şartları belli oldu

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre açık liseye geçiş özel durumlar dışında izni verilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında, “Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır” denildi.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALDIRILDI MI?

MEB’den gelen açıklama şöyle:

-2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde (konteyner kent, çadır kent vb.) ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabileceklerdir.

-Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır.

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İKTİDARA YAKIN AKİT GAZETESİ KARARI ELEŞTİRMİŞTİ

‘Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kamuoyunda da tartışmalar meydana gelmişti. İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, MEB’in açık lise kararını gazete manşetinden eleştirmişti. ‘Açık lise kısıtlanamaz’ başlıklı haberde, kararın dini ve mesleki eğitime darbe vuracağı savunulmuştu.

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