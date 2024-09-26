KYK Yurt Time Başvuru Sonuçları Açıklandı
KYK Yurt Time Spor Projesi başvuruları 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmış, ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ikamet eden öğrencilerin merakla beklediği açıklama geldi.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Time Spor Projesi başvuruları geçtiğimiz hafta alınmıştı. Sonuçlar için GSB’den beklenen açıklama geldi. KYK yurt time başvuru sonuçları açıklandı.
Başvuru sonuçlarına https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu linki üzerinden ulaşılabiliyor.