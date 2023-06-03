Köy okullarına bir bir kilit vuruldu, yüz binlerce öğrenci yollara döküldü... Taşıma giderinde rekor kırıldı

Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı 1 milyon 87 bin 433’e ulaştı. İktidarın köy okullarının kapısına kilit vurduran eğitim politikası nedeniyle MEB’in taşıma gideri 3 milyar 789 milyon TL olarak gerçekleşti.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 3 milyon 275 bin 458 olan köy okullarına kayıtlı öğrenci sayısı, 2022 itibarıyla 609 bin 137’ye kadar geriledi. Yaşadığı yerde okul olmadığı için eğitime erişim imkânı olmayan öğrenciler, servislerle okullara taşınmak zorunda kaldı. Yıllar itibarıyla giderek yaygınlaşan taşımalı eğitim, çok sayıda sorunu da beraberinde getirdi. Yüksek servis ücretlerinin yanı sıra ölümlü ya da yaralanmalı okul servisi kazaları, taşımalı eğitim ile açığa çıkan sorunlar arasında yer aldı.

TAŞIMA GİDERİNDE REKOR

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün öğrenci taşıma uygulamasına yönelik verileri de çarpıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre, taşımalı eğitim kapsamındaki ilköğretim öğrencisi sayısı, 2022 yılı sonunda 628 bin 4 oldu. MEB’in kasasından ilköğretim öğrencilerinin taşıma gideri olarak 2022 yılında 1 milyar 940 milyon 869 bin TL çıktı.

Benzer bir tablo ortaöğretim kademesinde de yaşandı. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ortaöğretim kademesinde toplam 459 bin 429 öğrenci taşımalı eğitim kapsamına alındı. Eğitim bütçesinden ortaöğretim öğrencilerinin taşıma gideri için çıkan paranın 1 milyar 848 milyon 612 bin TL olduğu bildirildi. Taşımalı eğitim giderinde yıllar itibarıyla yaşanan çarpıcı artış da kayıtlara yansıdı. İlköğretim ve ortaöğretim kademesinde öğrencilerin okula taşınması için MEB bütçesinden harcanan para, yıllar itibarıyla şöyle kaydedildi:

İLKÖĞRETİM

•2010-2011: 498 milyon 78 bin TL

•2013-2014: 786 milyon 444 bin TL

•2016-2017: 958 milyon 913 bin TL

•2019-2020: 917 milyon 308 bin TL

•2021-2022: 1 milyar 940 milyon 869 bin TL

ORTAÖĞRETİM

•2010-2011: 55 milyon 136 bin TL

•2013-2014: 610 milyon 608 bin TL

•2016-2017: 788 milyon 329 bin TL

•2019-2020: 701 milyon 80 bin TL

•2021-2022: 1 milyar 848 milyon 612 bin TL