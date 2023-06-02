4 Haziranda öğrenciler LGS sınavında ter dökecek

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilecek olan LGS merkezi sınavına sayılı saatler kaldı. Merkezi sınav 2022-2023 eğitim öğretim yılında resmi, özel ortaokullardaki 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 04 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak.



Liselere Geçiş Sistemi LGS çerçevesinde merkezi sınav, Muğla’da 13 ilçede 240 okulda, 791 salonda, 12 bin 232 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 1882 salon görevlisinin gözetiminde yapılacak olan LGS sınavı saat 09.30 ve 11.30 olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek.



Merkezi Sınavda birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Sözel alanda öğrencilere Türkçeden 20, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülükten 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dilden 10’ar soru yöneltilecek.



İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Adaylara Matematik ve Fen Bilimlerinden 20’şer soru yöneltilecek.

Kaynak: İHA