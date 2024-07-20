Kamuda Çalışmak İsteyenler Dikkat! KPSS Alan Bilgisi Sınavları Sona Erdi

KPSS Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu bugün saat 10.15'te yapıldı. Hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturum da bugün saat 14.45'te gerçekleşti.

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Kamuda Çalışmak İsteyenler Dikkat! KPSS Alan Bilgisi Sınavları Sona Erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı.

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 30 il, 35 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Oturuma başvuran 171 bin 655 aday için 448 bina ile 6 bin 341 salon kullanıldı.

Sabah oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu, 150 dakika süre verildi.

ÜÇÜNCÜ OTURUM YARIN

Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu da bugün saat 14.45'te başladı.

Adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.

Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu ise yarın yapılacak.

Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: AA

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