10 ilde eğitim bilmecesi: 'Bölgedeki öğretmenler diğer kentlerde görevlendirebilir'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yıkımın yaşandığı 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim-öğretime ara verildiğini açıklamıştı.

OKULLARIN AÇILMASI UZAYABİLİR

CNN Türk yayınında konuşan Özer, depremden etkilenen ve OHAL ilan edilen (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) kentlerde eğitim-öğretim sürecinin ne zaman başlayacağına ve bölgede görev yapan öğretmenlerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

10 ilde okulların 1 Mart'a kadar eğitim-öğretime ara verdiğini anımsatan Özer, "Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız" dedi.

"BÖLGEDEKİ ÖĞRETMEN DİĞER KENTLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLİR"

Bölgedeki öğretmenlerin diğer illere görevlendirileceğini kaydeden Özer, ilgili süreçlerin bu hafta içinde başlatılacağını kaydetti.

LGS VE YKS TARİHLERİ

Sınav tarihlerine de değinen Özer, "Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini ileri tarihte açıklayacağız" ifadelerini kullandı.