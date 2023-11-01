Zeren'in adalet talebi komşudan yankılandı: Yunan komünist gençlerden dayanışma mesajı

Aydın Işıklı’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenci Zeren Ertaş, 15 arkadaşıyla birlikte bindiği yurdun asansörünün düşmesi sonrası sıkışmış ve yaşamını yitirmişti.

Genç Zeren'in ölümünün ardından öğrenciler başta olmak üzere ülkedeki pek çok kesim duruma tepki göstermek için, yurt önlerine ve sokaklara çıkmıştı.

Zeren’in adalet talebine komu Yunanistan’daki komünist gençlerden de destek geldi.

Komünist Kurtuluş İçin Yeni Sol Hareket’in (NAR) gençlik örgütü olan Komünist Kurtuluş Gençliği, Zeren Ertaş için dayanışma mesajı gönderdi.

Yunanca ve Türkçe mesaj veren gençler “Zeren için adalet” çağrısı yaptı.

Komünist gençlerin açıklamasında, "Türkiye ve Yunanistan’da gençler, bizi öldüren, bizi vuran, bugünümüzü ve geleceğimizi yok eden sistem karşısında öfkeliyiz. Öfkemiz, ihtiyaçlarımız çerçevesinde bir eğitim, iş ve onurlu yaşam için uzlaşmaz toplu mücadeleler vereceğimiz bir köklü değişim gücüne dönüşmeli" denildi.

Evrensel'den alınan habere göre, Yunan komünist gençlerin mesajı şöyle:

"26 Ekim günü Türkiye’nin Aydın ilinde bir öğrenci yurdunda, binanın bakımı yapılmamış asansörü düştü. Asansörde 16 öğrenci bulunuyordu ve bunlar arasında genç öğrenci Zeren Ertaş da vardı ve kurtulma çabasında can verdi. Öte yandan pek çok öğrenci ciddi olarak yaralandı. Yurttaki öğrenciler, binanın sorunlarıyla ve özellikle asansörle ilgili olarak yönetimi bilgilendirmişlerdi ancak yönetim tarafından konuyla ilgili hiçbir girişimde bulunulmadı. Bu da yetmezmiş gibi, asansörün 15 kişilik olduğunu ve olay sırasında asansöre 16 öğrencinin bindiğini söyleyerek suçu öğrencilere yıkmaktan da utanmadılar. Bu, Türkiye’deki öğrencilerin yaşadığı tek sorun değil. Öğrenci yemekhanelerinde zehirlenmeler, öğün fiyatlarındaki zamlar, üniversitelerde özel şirketlerin vurgunları, pek çok sorun arasında sayılabilecek birkaçı. Buna paralel olarak hatırlatmakta fayda var ki, bundan kısa bir süre önce Türkiye hükümeti öğrencilerin barınma sorununu 'çözmek' için yurtlarda yaşam şartlarını çetinleştirmiş, gerekli altyapıları hazırlamadan kapasiteyi artırmıştı, ki tıpkı Yunanistan’da olduğu gibi Türkiye’de de barınma sorunu genel olarak olduğu gibi özelde öğrenciler için had safhada.

TÜRKİYE’DEKİ ÖĞRENCİ HAREKETİYLE DAYANIŞMA

Aydın’daki öğrenci yurdundaki bu suç haberinin yayılmasıyla, Türkiye’de binlerce öğrenciyi gösteriler düzenledi ve üniversitelerde çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiler, ki bunlar da polis saldırısına maruz kaldı. Bizler, Komünist Kurtuluş Gençliği (νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση) olarak Türkiye’de kamusal, ücretsiz, kaliteli eğitim için mücadele veren öğrenci hareketine dayanışma mesajı gönderiyoruz. Türkiye’de kelimenin tam anlamıyla kendi hayatları için, toplumsal nimetlerin ticaret ve zarar-kâr o görülmesine karşı mücadele eden Türkiye gençlerinin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Türkiye ve Yunanistan’da gençler, bizi öldüren, bizi vuran, bugünümüzü ve geleceğimizi yok eden Sistem karşısında öfkeliyiz. Öfkemiz, ihtiyaçlarımız çerçevesinde bir eğitim, iş ve onurlu yaşam için uzlaşmaz toplu mücadeleler vereceğimiz bir köklü değişim gücüne dönüşmeli. Her şehir, aynı zamanda bir mücadele hücresidir. Her üniversite de gençliğin örgütlenme ve direnme alanıdır. Zeren Ertaş için adalet! Türkiye’deki öğrenci hareketiyle dayanışma!"