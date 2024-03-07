Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart 2024 tarihinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlayacak.

RUSYA İLE SAVAŞ ELE ALINACAK

İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada iki liderin görüşme kapsamında Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaş seyrinin, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durumun ve bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağını aktardı.

PUTİN ANKARA ZİYARETİNİ ERTELEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de şubat ayı içerisinde Türkiye'ye ziyaret yapacağını açıklamış ancak Türkiye'deki yerel seçimler ve Rusya'da yapılacak seçimler dolayısıyla ziyaretin ertelendiği açıklanmıştı.