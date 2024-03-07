Nijerya’da 200 kişi kaçırıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Nijerya ofisi, şiddet olayların kaçarak bir kampa sığınan en az 200 kişinin Borno eyaletinin Gamboru Ngala kasabasında Çad sınırı yakınlarında yakacak odun toplarken pusuya düşürülüp kaçırıldığını duyurdu.

Kaçırılan Nijeryalıların büyük bir kısmının kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edilen açıklamada, kaçırılanların şartsız olarak serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

BM Nijerya İnsani Yardım Koordinatörü Muhamed Fall yaptığı açıklamada, belirtilmeyen sayıda yaşlı kadın ve 10 yaşın altındaki çocuğun serbest bırakıldığını kaydederek, kaçırılanların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini söyledi. Fall, yetkililere kamplarda yaşayan yerinden edilmiş Nijeryalılara yönelik tehlikeleri azaltmak amacıyla daha fazla yardım sağlama çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Kaçırılma olayından Nijerya’da faaliyet gösteren Boko Haram terör örgütü sorumlu tutuluyor. Boko Haram, en büyük toplu kaçırma olayını 2014 yılında gerçekleştirmişti. Borno eyaletine bağlı Chibok kasabasında 270’den fazla kız öğrenci yurtlarından kaçırılmış, 2017’de öğrencilerin yaklaşık yarısı serbest bırakılmıştı.

Nijerya’nın kuzeyinde 2009’dan bu yana yaşanan şiddet olaylarında 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi ise yerinden edildi.

Kaynak: İHA