TikTok akımını deneyen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İngiltere'nin Lancaster kentinde, TikTok'ta gördüğü bir akımı denemeye çalışan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Tommie-Lee Gracie Billington isimli çocuk, bir arkadaşında yatıya kaldığı sırada kimyasalların solunmasını içeren 'kromlama' denilen bir akımı denemeye çalıştı. Billington, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk kurtarılamadı.

11 yaşındaki çocuğun büyükannesi Tina, "Tıpkı babası gibi altından bir kalbi vardı. Ailemiz perişan durumda" dedi. Tina, sosyal medya devini çocukları korumak için 'daha fazlasını yapmaya' çağırdı.

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan TikTok sözcüsü ise, platformda böyle bir akımın yer almadığını söyledi. Mirror'a konuşan sözcü, 'kromlamanım' TikTok'a özgü bir trend olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını belirtti.