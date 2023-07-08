Patrik Bartholomeos, Rusya'ya seslendi: Çocuklar, annelerinin, babalarının yanına dönsün

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ekümenik Patrik I. Bartholomeos ile İstanbul, Fener'deki Ekümenik Patrikhane'de görüştü.

Patrikhane heyeti tarafından karşılanan Zelenskiy önce, Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı. Aya Yorgi Rum Kilisesi'ne gerçekleşen ayinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kurbanları için dua edildi.

Patrik Bartholomeos ile Zelenskiy, basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi. 45 dakika süren toplantının ardından Patrik Bartholomeos tarafından açıklama yapıldı.

Görüşmede Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını anlatan Bartholomeos, barışın bir an önce sağlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Patrik Bartholomeos, "Özellikle Rusya'ya götürülen Ukraynalı çocukların bir an önce memleketlerine dönmesini istedik. Bunun için de dua ediyoruz. Rusya hükümetinden bunu istiyoruz, rica ediyoruz. Çocuklar bir an önce memleketlerine, evlerine, annelerinin, babalarının yanına dönsün" dedi.

Ekümenik Patrik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna halkına verdiği destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Burada Türk vatandaşı olarak, Patrikhane olarak Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanımız, barışın yeniden tesis edilmesine büyük katkı sağlıyor" dedi.

Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkması için her türlü desteği vereceğine ilişkin açıklamasının da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Fotoğraf: Niko Papahristou / Ecumenical Patrichate

ZELENSKİY'DEN PATRİK BARTHOLOMEOS'A TEŞEKKÜR

Ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Zelenskiy de Bartholomeos ile barış formülünün uygulanması ve Rusya'daki Ukraynalı çocukların Ukrayna'daki akrabalarının yanına geri gönderilmesi konusunu ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Barış için sarsılmaz desteğiniz ve dualarınız için, saldırganlığı ve suçları kınadığınız ve savaş nedeniyle acı çeken Ukraynalı kadın ve erkeklere kapsamlı yardım sağladığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Niko Papahristou / Ecumenical Patrichate

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bir başka paylaşımında ise Ukrayna ve Ukrayna halkına verdiği manevi destek, ülkesine barış gelmesi için yaptığı dualar dolayısıyla Bartholomeos'a teşekkür etti.

Ziyarette Zelenskiy'e Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da eşlik etti.

Kaynak: AA