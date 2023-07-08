Hollanda'da hükümet istifa etti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koalisyondaki dört parti arasında göçmen politikalarının sıkılaştırılmasına yönelik görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Rutte, Hollanda'da hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Göç meselesinin büyük bir sosyal problem olduğunu belirten Rutte, "Koalisyondaki politik destek kayboldu. Bu üzücü bir durum ve göz ardı edemeyeceğimiz politik bir gerçeklik. Kabinenin istifasını Kral'a (Willem Alexander) sunacağım." dedi.

SEÇİMLERE KADAR GÖREVDE KALACAKLAR

Rutte, ilk olarak seçimlerin yenilenmesine ilişkin süreci başlatacaklarını belirterek mevcut hükümetin seçimlere kadar "geçici olarak" görevde kalacağını ifade etti. Rutte, göçmen politikalarına yönelik birden fazla partinin anlaşmazlığa düştüğünü ve göç politikalarının insanlar için önemli olduğunu kaydetti.

Gelişmelere ilişkin, muhalefetteki çok sayıda milletvekili Twitter'dan paylaştığı mesajlarla hükümetin düşme kararından memnuniyet duyduğunu ifade ederek seçimlerin bir an evvel yapılması çağrısında bulundu.

HÜKÜMETTE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Hollanda'da Rutte liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisinden (CU) oluşan dört partili koalisyon hükümeti, çarşamba gününden bu yana ülkeye gelen göçmen sayısının nasıl sınırlandırılacağına ilişkin görüşmeleri sürdürüyor.

Göç politikalarındaki fikir ayrılıklarının dört parti arasında bir süredir görüş ayrılıklarına neden olurken koalisyondaki partilerin anlaşamaması nedeniyle dördüncü Rutte hükümeti, görev süresi olan dört yılı dolduramadan istifa etmiş oldu.

İstifa eden Rutte hükümeti, 15-17 Mart 2021'de düzenlenen genel seçimden 299 gün sonra 10 Ocak 2022'de kurulmuştu.

Aynı partilerden oluşan bir önceki koalisyon hükümeti de çocuk bakım yardımı skandalının ardından genel seçimlere 2 ay kala 15 Ocak 2021'de istifa etmişti.

GÖÇ POLİTİKALARINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR

Hollanda NRC gazetesinin haberinde göç politikalarındaki fikir ayrılıklarının dört parti arasında bir süredir anlaşmazlığa neden olduğu belirtilirken VVD'nin getirmek istediği düzenlemenin savaş bölgelerinden Hollanda'ya gelen mülteci çocukların ülkede geçici olarak kalmaları ve çatışmaların bitmesiyle ülkelerine dönmelerini öngördüğü ifade edildi.

Haberde, partilerinin anlaşamadıkları konulardan birinin de cinsel yönelim gibi nedenlerle sığınmacı statüsü kazananlar aile birleşimi hakkından tam yararlanırken savaş ve ciddi ölüm tehlikesi nedeniyle ülkesine dönemeyen sığınmacıların aile birleşiminden kısıtlı şekilde yararlanabildiği ikili bir göçmen politikası oluşturulması teklifi olduğu aktarıldı.

Haberde, çatışma bölgelerinden getirilen göçmen çocukların sayısının sınırlandırılması konusunda uzlaşmaya varılamaması halinde VVD'nin koalisyondan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.