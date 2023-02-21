Miçotakis: Türkiye’deki depremler yüreğimizi dağladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyaretinin ardından Atina’ya geldi. Atina ziyareti süresinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili bir görüşme yapan Blinken, Türkiye’ye yardım eli uzatan ilk ülkelerin arasında bulunmasından dolayı Yunanistan’a ve Miçotakis’e teşekkür etti.

T24'ten Stelyo Berbarakis'in haberine göre, Miçotakis de, “Türkiye’deki depremler yüreğimizi dağladı. Deprem bölgelerine gönderdiğimiz ilk yardımların devam edecek. Umarım bu yardımlaşmadan kaynaklanan psikolojik duygular Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkların –uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde- giderilmesi için bir fırsata dönüşür” diye konuştu.

Blinken, daha sonra görüştüğü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a da depremlerde gösterdiği hassasiyet için kendisine ve Yunanistan’a teşekkür etti.

Blinken, gazetecilerin Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili soruları yanıtlarken de, “... iki dost ve müttefik olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümünü arzu ediyoruz” yanıtını verdi ve “anlaşmazlıkların çözümü ile işbirliği olanaklarının artmasına fırsat verileceğinden” söz etti.

Dendias da Yunanistan’ın depremzedelere verdiği yardımların karşılığında, “Türkiye’den hiç bir karşılık beklenmediğini; komşu ülke Türkiye’ye yapılan insani yardımlarının Yunanistan’ın üzerine düşen insani görevi olduğundan” söz etti.

Dendias ayrıca “Yardımlarımızdan kaynaklanan toplumlarımız arasında kurulan iletişim, Türk-Yunan ilişkilerine de olumlu bir biçimde yansıyacağına inanıyorum” dedi.