Yunan Dışişleri Bakanı: Seçim sonrası görüşmeyi umuyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avusturya’nın başkenti Viyana'yı ziyaret etti. Dendias, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Doğu Akdeniz'deki durumun sakinleşmesi gerektiğini ve bunun için Avusturya'nın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Dendias "Biz pragmatistiz. Umarız ki Türkiye seçimlerinden sonra yeniden buluşup Türkiye ile olan farklılıklarımıza bir çıkış yolu bulmaya çalışırız" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, "Biz pragmatistiz. Umarız ki Türkiye seçimlerinden sonra yeniden buluşup Türkiye ile olan farklılıklarımıza bir çıkış yolu bulmaya çalışırız. Bu, tabii ki uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukuna dayanmalıdır" diye konuştu.

Bir gazetecinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Türkiye’de geçen hafta açılışı yapılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında mı görüşeceğine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Dedias, Akkuyu’nun kendilerine çok yakın olduğu savundu. Dendias, UAEA Başkanı Grossi’den bu santrale ilişkin bilgi edineceğini, ancak ziyaretinin yalnız bununla sınırlı olmadığını, özellikle Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna’da bulunan Zaporijya Nükleer Santrali’nin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

'AB SINIRLARI DAHA İYİ KORUNMALI'

Avusturya ve Yunanistan'ı yakınlaştıran ve ortak hareket etmelerini sağlayan bir başka hususun göçle mücadele olduğunu belirten Schallenberg ise, Yunanistan’ın bu alanda attığı adımların önemli olduğunu söyledi. Schallenberg, göç baskının hala sürdüğüne işaret ederek AB dış sınırlarının daha iyi korunması gerektiğini vurguladı. Yunanistan’ın yakın bir tarihte enerji alanında belirleyici bir konuma geleceğini kaydeden Schallenberg, şunları kaydetti:

"Enerji merkezi olunması için Doğu Akdeniz’de istikrarın sağlanması ve uluslararası hukukun uygulanması çok önemli. Bu alanda Avusturya hükümeti olarak Yunanistan’ı destekliyoruz. Yunanistan’ın komşu ülkeleriyle, doğudakilerle, burada Türkiye’den bahsediyorum, ilişkileri olumlu yönde ilerliyor. Umarım bu siyaset bu şekilde devam eder.