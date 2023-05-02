Son İran Şahı'nın oğlundan dikkat çeken açıklamalar: Laiklik ve demokrasi çıkışı

İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL) yıllık liderler zirvesinde konuşan İran Veliaht prensi Rıza Pehlevi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şalom'un aktardıklarına göre, yıllardır ABD’de yaşayan Pehlevi yaptığı konuşmada, “İran, Yahudi halkına karşı kör bir düşmanlık tarafından yönlendiriliyor. Ancak gelecekte İran, Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi ve tarihteki ilk Pers devleti Ahameniş İmparatorluğu hükümdarı Büyük Kiros’un ilk deklarasyonuna dayanan hukukun üstünlüğünü ve din özgürlüğünü temel bir hak olarak belirlerse köklerine dönebilir. Böyle bir İran, karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama ilkesine dayalı olarak tüm komşularıyla ilişkilerini genişletir. Benim öngördüğüm İran budur. Yurttaşlarımın uğruna savaştığı İran budur. İsrail'e de halklarımız arasında bağlantıyı güçlendirme vizyonuyla gitmiştim” ifadelerini kullandı.