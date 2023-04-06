YouTube şakası canına mal oluyordu!

ABD'li YouTuber Tanner Cook, şaka yaptığı kişi tarafından silahla vuruldu. Karnından yaralanan Cook, hastanede tedavi altına alındı.

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YouTube şakası canına mal oluyordu!

Şaka amaçlı hazırladığı videolarla tanınan 21 yaşındaki YouTuber Tanner Cook, bu kez ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezinde çekim yaptı. Ancak Cook bu defa şaka için seçtiği 31 yaşındaki Alan Colie tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Karnından yaralanan Cook, hastanede tedavi altına alındı. Cook'un babası Jeramy Cook, Insider'a verdiği demeçte, oğlunun safra kesesinin ameliyat sırasında alındığını ve ağrıyla başa çıkmak için ağır ilaçlar kullandığını söyledi.

'ŞAKAYI İYİ KARŞILAMADI'

Hasta yatağından ABD basınına konuşan Cook, "Bir şaka, basit bir şaka yapıyordum ancak bu adam bunu pek iyi karşılamadı ve beni vurdu" dedi.

Saldırgan Colie'nin ise olayın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı bildirildi.

Cook'un YouTube sayfasında, araç paylaşımlı servis sürücülerine kusuyormuş gibi davrandığı, restoran tezgahının arkasına geçerek bir çalışanı sinirlendirdiği ve mağazalardaki insanları rahatsız ettiği çeşitli klipler yer alıyor.

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