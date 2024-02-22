Yolcu uçağının tuvaletinde bulunan not panik yarattı! Uçak acil iniş yaptı

ABD'nin New Jersey eyaletinden California'ya giden yolcu uçağının tuvaletinde "uçağın patlayacağı" yönünde not bulundu. Uçak, Chicago'ya acil iniş yaptı.

Son Güncelleme:
Yolcu uçağının tuvaletinde bulunan not panik yarattı! Uçak acil iniş yaptı

ABD'nin New Jersey eyaletinden California'ya giden yolcu uçağı, tuvaletinde bulunan tehdit notu nedeniyle Chicago'ya acil iniş yaptı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles’a gitmek üzere kalkan United Airline şirketine ait uçakta bomba korkusu yaşandı.

Polisin verdiği ilk bilgilere göre, kalkıştan 2 saat sonra uçağın tuvaletinde "uçağın patlayacağı" yönünde not bulundu. Bunun üzerine, 202 yolcuyu taşıyan uçak, Chicago'nun O'Hare Havalimanı'na acil iniş için yönlendirildi.

Güvenlik güçleri, yolcuları tahliye ederek polis köpekleri ile uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı.

Daha sonra, FBI Chicago Ofisinden yapılan açıklamada, "Şu anda kamu güvenliğine veya tesisine yönelik yakın bir tehdit olduğuna dair bir gösterge yoktur." bilgisi verildi.

Asılsız çıkan bomba tehdidinin ardından uçak, Chicago'dan tekrar Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Etiketler
ABD Uçak
Son Güncelleme:
Az yanan ocak nasıl açılır? İşte ocağın daha iyi çalışmasını sağlayan tüyo Az yanan ocak nasıl açılır? İşte ocağın daha iyi çalışmasını sağlayan tüyo
Küba, Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'yi İsrail'in suç ortağı olmakla suçladı Küba, Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'yi İsrail'in suç ortağı olmakla suçladı
Bu Avrupa şehirlerine otobüsle bile gidebilirsiniz! Bu Avrupa şehirlerine otobüsle bile gidebilirsiniz!
Adıyamanlı Ermeni devrimci Misak Manuşyan'ın naaşı Pantheon'a defnediliyor Adıyamanlı Ermeni devrimci Misak Manuşyan'ın naaşı Pantheon'a defnediliyor
ÇOK OKUNANLAR
Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde gerginlik: Dansöz kıyafeti fırlattılar Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde gerginlik
Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi iflasın eşiğinde: Lider markalar müşterisiydi Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi iflasın eşiğinde
En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var! En sevilen hamur işi yiyecekler açıklandı: Listede Türkiye'den de bir lezzet var!
Hafta sonu yaz geliyor: Sıcaklık 15 dereceyi bulacak! Hafta sonu yaz geliyor: Sıcaklık 15 dereceyi bulacak!
İzmir'de çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti İzmir'de çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti