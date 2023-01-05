Yetişkin içerikli film izlemek için kimlik numarası istenecek

ABD'de küçük yaştakilerin erişkin sitelerine girişi engellemek için yeni bir yasal düzenleme yaşama geçirildi. Yasal düzenleme sonrasında Louisiana'da yetişkin içerikli sitelere girmek çok daha zorlaştı.

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Yetişkin içerikli film izlemek için kimlik numarası istenecek

Yetişkin içerikli sitelere erişmek için ehliyetinizi veya devlet tarafından verilmiş bir kimliğinizi beyan etmeniz gerekecek. Yasal düzenleme sonrası içeriğinin yüzde 33,3 veya daha fazla pornografik içerik barındıran sitelere yaş doğrulaması yapılmadan girilemeyecek.

NTV'nin haberine göre, yasal düzenleme sonrası, yetişkin içerikli sitelere bir Louisiana eyalet kimliği veya sürücü ehliyeti beyan ederek girilmeye başlandı. Bu tür sitelere ziyaret etmek isteyenler LA Wallet adlı bir uygulamayı kullanarak giriş yapabiliyor. 

Yasal düzenleme sonrası, yaygın yetişkin içerikli siteler arasında yer alan Pornhub, mobil sürümünde ziyaretçiden yaşını doğrulamasını istemeye başladı. Uygulamada çıkan mesajda, "Louisiana yasası artık, sitemize Louisiana'dan bağlanan kullanıcıların yaşını doğrulamak için bir süreç uygulamamızı gerektiriyor" deniliyor.

Pornhub, bu işlem sırasında herhangi bir veri toplamadığını ve işlemin "Çevrimiçi kullanıcıların yaşını doğrulama konusunda uzmanlaşmış saygın hizmet sağlayıcılar tarafından yürütüldüğünü" iddia etse de, bazı kişilerin resmi verileri teslim etme konusunda pek rahat olmadığını tahmin etmek zor değil. Pornografik bir siteye erişmek için resmi belgeleri beyan etmek ve bunun kayıt altına alınması caydırıcı bir yöntem olarak görülüyor. Çocukların yetişkin içerikli sitelere erişimi engellenirken, internette kontrolsüz şekilde cinsel içerik paşlayan sitelerin de bu tür düzenlemelerle belirli bir içerik denetimine yönlendirilmesi mümkün. 

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