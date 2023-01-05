İsrail hapishanelerinde 40 yıl geçiren Fetih Hareketi üyesi serbest bırakıldı

1983 yılında İsrail güçleri tarafından tutuklanan Fetih Hareketi üyesi Kerim Yunus tahliye edildi

İsrail hapishanelerinde 40 yıl geçiren Fetih Hareketi üyesi serbest bırakıldı

Ömrünün 40 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Filistinli Kerim Yunus serbest bırakıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, mahkumiyetini tamamlayan Yunus'un tahliye edildiğini belirtti.

Açıklamada, Yunus'un İsrail tarafından, o dönem yasaklı olan "Fetih hareketine üye olduğu", "silah bulundurduğu" ve "bir İsrail askerini öldürdüğü" iddiasıyla 6 Ocak 1983'te üniversite öğrencisi iken gözaltına alındığı kaydedildi.

Yunus'un uzun ve zorlu bir soruşturma sürecinden geçtiği anımsatılan açıklamada, Lod'daki İsrail askeri mahkemesinin Yunus hakkında önce idam cezası verdiği, bir ay sonra bu kararını müebbet hapis cezasına çevirdiği, bu sürenin de 40 yıl olarak belirlendiği ifade edildi.

İsrail'in Yunus ve 1993'teki Oslo Anlaşmasından önce tutuklanan diğer tutukluların serbest bırakılmasını sürekli reddettiği hatırlatılan açıklamada, o zamandan bu yana pek çok takas anlaşması yapılmasına rağmen İsrail hükümetinin, anlaşmalardan kaçındığı; Yunus'un da aralarında bulunduğu 25 tutuklunun serbest bırakılmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Yunus'un maruz kaldığı zorluklara rağmen hapishanede eğitimini tamamladığına dikkati çekildi.

Ayrıca işgal güçlerinin suçları karşısında kalemiyle mücadele verdiği vurgulanan Yunus'un hapishanede biri 1990'da diğeri 1993'te yayımlanan iki kitap yazdığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Yunus'un 2017 yılında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğini yaptığı Fetih Hareketi Merkez Komite üyesi olarak seçildiği de belirtildi.

Aralık 1956'da dünyaya gelen Kerim Yunus, 27 yaşında girdiği demir parmaklıkların arkasından 67 yaşında çıkmış oldu.

ANNE VE BABASININ KABİRLERİNİ ZİYARET ETTİ

Doğduğu, Hayfa kentine bağlı Ara beldesine giden Yunus onlarca Filistinli tarafından sevinçle karşılandı.

Yunus, tahliyesinin ardından ilk olarak hapishanede iken vefat eden anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Yunus, annesinin de her Filistinli tutuklunun annesinin yaşadığı sıkıntılara maruz kaldığını söyledi.

Annesinin 40 yıl boyunca taşıyabileceğinden fazlasını yüklendiğini; bu sürede kendisini her an gözlerinde, gözyaşlarında ve vicdanında taşıdığını dile getiren Yunus, "Ancak annem bugün beni gökyüzünden izlemeyi seçti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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