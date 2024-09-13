Yeni Zelanda'da Kar Hayatı Felç Etti
Yeni Zelanda'da etkili olan kar yağışı yolların kapanması, eğitime ara verilmesine ve elektrik kesintilerine yol açtı. Yeni Zelanda Dağ Güvenliği Dairesi, çığ konusunda uyarıda bulundu.
Yeni Zelanda'nın kamu radyosunun (RNZ) haberine göre ülkenin Güney Adası'ndaki Otago ve Canterbury bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Yoğun kar yağışı yüzünden bazı şehirlerarası yolların trafiğe kapandığını belirten yetkililer, bölgeye yeniden elektrik sağlanması için görevlilerin yoğun mesai harcadığı kaydedildi.
Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi, bölgedeki olumsuz hava koşullarının süreceği tahmininde bulunurken, şehirlerarası yolları kullanacakları uyarıları dikkate alma tavsiyesinde bulundu.
Yeni Zelanda Dağ Güvenliği Dairesi Üst Yöneticisi Mike Daisley de, bölgedeki dağlık yolları kullanacakları yaşanabilecek çığ konusunda uyararak, "Bu koşullarda çığ bölgelerine seyahat tavsiye edilmez." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA