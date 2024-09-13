Vietnam'daki Tayfunda Can Kaybı 254 Oldu

Vietnam’ı vuran Yagi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağış ve toprak kaymaları sebebiyle ölenlerin sayısı 254'e yükseldi.

Vietnam'daki Tayfunda Can Kaybı 254 Oldu

Güney Asya ülkelerinde etkili olan Yagi Tayfunu, Vietnam'da bilançoyu ağırlaştırıyor. Hükümete bağlı afet yönetim kurumundan yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 254'e yükseldiği, 820'den fazla kişinin yaralandığı, 82 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada ise yüz binlerce çocuğun temiz su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olduğu ifade edildi. Okulların hasar görmesi ve elektrik, su kesintilerinden etkilenmesi nedeniyle yaklaşık 2 milyon çocuğun eğitim, psikososyal destek ve okul beslenme programlarına erişiminin olmadığı aktarıldı.

Tayfun nedeniyle Tayland'da en az 33, Myanmar'da ise 19 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların bölgede ay sonuna kadar etkili olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA-İHA

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