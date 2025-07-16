Yapay Zeka Enerji Tasarrufunun Yollarını Arıyor

Yapay zeka sektörünün, enerji tüketimini azaltmanın yollarını aradığı bildirildi.

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Yapay Zeka Enerji Tasarrufunun Yollarını Arıyor
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yapay zekanın tamamen veri merkezlerine bağımlı olduğunu ve bu merkezlerin 2030 yılına kadar dünya elektrik tüketiminin yüzde 3’ünü oluşturabileceğini açıkladı. Bu oranın, bugünkü seviyenin iki katı anlamına geldiği kaydedildi.

Michigan Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilimi Profesörü Mosharaf Chowdhury, bu sorunun çeşitli seviyelerde çözülebileceğini belirtti. Chowdhury'nin laboratuvarı, her bir yapay zeka çipinin ne kadar elektrik gerektirdiğini hassas şekilde hesaplayan algoritmalar geliştirerek enerji tüketimini yüzde 20-30 oranında azaltmayı başardı.

HEM SU HEM ELEKTRİK TÜKETİMİ

Artık birçok veri merkezi, tüm binayı tek tip soğutmak yerine, bölgesel sıcaklığı AI destekli sensörlerle izleyip sadece ihtiyaç duyulan alanları soğutuyor. Bu da hem su hem elektrik tüketimini gerçek zamanlı optimize etmeye olanak tanıyor.

Purdue Üniversitesi’nden Yi Ding, yapay zeka çiplerinin daha uzun süre performans kaybı yaşamadan çalışabildiğini söyledi. Ancak Ding’e göre çip üreticilerini, müşterilerin eski ekipmanları daha uzun süre kullanmasını teşvik etmeye ikna etmek ‘karlılıklarından vazgeçmelerini istemek” anlamına geliyor. Ding, daha verimli donanımın maliyetleri azaltabileceğini fakat toplam enerji tüketimini azaltmayacağını vurgulayarak, “Enerji tüketimi artmaya devam edecek ama belki biraz daha yavaş” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Yapay zeka Enerji
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