Fransa’dan Bir İlk! Tarihi Karar Çıktı: Gazzeli Anne ve Oğluna Mülteci Statüsü Verildi

Fransa'da bir ilk gerçekleşti. Gazze'den kaçarak mülteci başvurusu yapan anne ve oğluna bu statü verildi. Ulusal İltica Hakkı Mahkemesi (CNDA), Gazzeli bir kadın ve oğlunun kimlikleri nedeniyle ülkelerine dönmeleri halinde zulüm görebileceklerine hükmetti. Bu tarihi kararla Gazzelilerin Fransa'da yalnızca ikincil koruma değil, tam mültecilik hakkı da tanınmış oldu.

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Fransa’dan Bir İlk! Tarihi Karar Çıktı: Gazzeli Anne ve Oğluna Mülteci Statüsü Verildi
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Fransa Ulusal İltica Hakkı Mahkemesi (CNDA), Gazze Şeridi’nden kaçarak ülkeye sığınan bir kadın ve oğluna “mülteci” statüsü verdi. Karar, Birleşmiş Milletler’e bağlı UNRWA tarafından tanınmayan Gazzeliler açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Fransız basınına yansıyan haberlere göre, daha önce sadece “ikincil koruma” hakkı tanınan bu gruba yönelik ilk kez “mültecilik” kararı çıktı. 11 Temmuz’da 9 yargıçla yapılan genişletilmiş oturum sonucunda alınan karar, Gazze’de yaşanan sivil kayıplar, altyapı yıkımı, zorla yerinden edilmeler ve insani yardım engelleri gibi gerekçelere dayandırıldı.

Fransa’dan Bir İlk! Tarihi Karar Çıktı: Gazzeli Anne ve Oğluna Mülteci Statüsü Verildi - Resim : 1

'SADECE FİLİSTİNLİ OLDUKLARI İÇİN...'

Mahkeme kararında, Mart 2025’te sona eren ateşkesin ardından İsrail ordusunun uyguladığı savaş yöntemlerinin, Gazzelilerin yaşamlarını yalnızca “Filistinli oldukları için” tehdit ettiğine dikkat çekildi. Özellikle kadın ve çocuklara yönelik kayıpların yoğunluğu, mülteci statüsüne gerekçe olarak gösterildi.

Karara konu olan 47 yaşındaki kadın ve küçük yaştaki oğlu, Gazze'nin kuzeyinde yaşarken evlerinin İsrail saldırısında yıkıldığını ve oğlunun bu saldırıda yaralandığını ifade etti. Mısır’a geçtikten sonra Ocak 2024’te Fransa’ya gelen aile, burada iltica başvurusunda bulundu.

Fransa’dan Bir İlk! Tarihi Karar Çıktı: Gazzeli Anne ve Oğluna Mülteci Statüsü Verildi - Resim : 2

TARİHİ KARAR

Ailenin avukatı Maya Lino, mahkeme kararını “tarihi” olarak nitelendirerek, “Bu karar, çatışmaların sadece askeri değil, etnik kimliğe dayalı bir tehdit yarattığını kabul ediyor” dedi. CNDA'nın kararı, benzer durumda olan çok sayıda Gazzeli için emsal niteliği taşıyabilir.

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Kaynak: AA

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