Wagner ayaklanmıştı: Rusya Savunma Bakanı, isyan sonrası ilk kez görüldü

Rusya’da Wagner paralı asker grubunun kısa süreli isyanı sonrası Savunma Bakanı Sergey Şoygu ilk kez görüntülendi. Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Şoygu ile Albay Zapad (Batı) askeri grubu komutanı General Yevgeny Nikiforov ile birlikte helikopterde olduklarını gösteren bir görüntü paylaştı.

Sessiz olarak yayınlanan görüntülerde Şoygu’nun, Nikiforov’dan Zapad askeri grubu tarafından yönetilen bir komuta noktası üzerinde uçtukları görüldü. Rusya’nın Zvezda Savunma Bakanlığı TV kanalı tarafından yapılan açıklamada, fiziksel olarak zarar görmemiş ve soğukkanlı görünen Şoygu’nun, Ukrayna’da cephelerdeki mevcut durumla ilgili Nikiforov’dan bilgi aldığı belirtildi. Şoygu’nun ziyareti sırasında Zapad askeri grubu için yeni yedek kuvvetler kurulduğu ifade edilirken Rus ordusunun, düşmanın askeri teçhizatını ve taktik alanlardaki personellerini tespit etme ve imha etme konusundaki yüksek verimine dikkat çektiğini bildirdi.

WAGNER LİDERİ, ŞOYGU VE GERASIMOV’UN TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYORDU

Wagner lideri Yevgeny Prigojin, Rusya’nın güneyindeki askeri karargahın kontrolünü ele geçirdiği isyanında, adaleti geri getirmek amacıyla Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un kendisine teslim edilmesini talep etmişti. Prigojin, hem Şoygu’yu hem de Gerasimov’u büyük beceriksizlik ve yolsuzlukla suçlamış ve uzun süre görevden alınmaları için baskı yapmıştı.

Terör karşıtı önlemler kaldırıldı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hafta sonu Wagner güçlerinin başkent Moskova’yı basmakla tehdit etmesi üzerine uygulanan terörle mücadele güvenlik önlemlerinin kaldırıldığını açıkladı. Wagner isyanı sırasında alınan güvenlik önlemleri ve seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı. Sobyanin, Moskova halkına sakin ve anlayışlı davranışları nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: İHA